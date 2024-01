Marianella sicuro: «Il rientro di Gabbia è positivo, Milan squadra pericolosa per chiunque»

Massimo Marianella presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul ritorno di Gabbia al Milan e sul momento della squadra

Le parole di Massimo Marianella presente negli studi di Sky Sport sul ritorno di Gabbia al Milan e sul momento della squadra:

PAROLE – «Il Milan va sempre giudicato nei termini di quale squadra riesce a mandare in campo. Gli infortuni sono un dato davanti agli occhi di tutti, di questa stagione. Hanno dovuto richiamare di corsa un giocatore che a me piace moltissimo, che è Gabbia. Secondo me è titolare in tantissime squadre in Italia ed è uno che può bussare alle porte dei titolari anche di una squadra importante come il Milan. Per me recuperarlo è stato positivo, per il Milan e per il nostro calcio. Forse per la sua esperienza qualche altro mese al Villarreal lo avrebbe aiutato, ma vestire la maglia del Milan credo che sia superiore a tutto. Quando perdi due difensori centrali, perdi le certezze in difesa, poi Theo Hernandez settimana dopo settimana mi sembra un giocatore sempre migliore, ha sviluppato anche queste caratteristiche importanti da centrale. Una squadra, anche se forte nei singoli, deve avere continuità d’insieme. Penso che il Milan, quando riuscirà a recuperare tutti e potrà giocare con un minimo di serenità, sarà una squadra pericolosa per chiunque. Insisto che Pioli è un ottimo allenare ed è un allenatore da Milan. È quello che ha firmato lo scudetto e può fare ancora tanto bene per questa squadra. Man mano stanno trovando qualche individualità in più: Adli sta trovando più continuità, Leao sta dimostrando più maturità, Giroud è sempre Giroud… Persino Jovic ha trovato continuità realizzativa, quella che sembrava aver perso. Lui gioca meglio se ha Giroud.»