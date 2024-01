Marianella esalta il calciomercato Milan: «Sono arrivati giocatori forti, Loftus pazzesco»

Massimo Marianella è intervenuto negli studi di Sky Sport dicendo la sua sul calciomercato del Milan. Ecco cosa ha detto

LE PAROLE – «Il Milan ha una rosa di qualità, lo dico da sempre e credo fortemente che Pioli abbia dei meriti. Il problema dei rossoneri sono stati gli infortuni, troppi, e che hanno tarpato un pò le ali in momenti importanti della stagione. Il mercato del Milan però è stato fatto con testa e metodo: dico solo che Loftus-Cheek è un giocatore forte davvero, pazzesco per qualità e fisicità, al Chelsea non l’avevano capito»