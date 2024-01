Maresca svela: «Maignan mi ha chiesto questo, io mi sono comportato da fratello maggiore». Le sue parole a Il Messaggero

Fabio Maresca, arbitro che ha diretto la sfida tra Udinese e Milan, è intervenuto ai microonde de Il Messaggero per parlare di quanto accaduto a Mike Maignan.

SCELTA – «Nell’istante in cui Maignan è andato verso gli spogliatoi, il gioco era da tutt’altra parte. E’ stato lui a far presente cosa stesse accadendo al quarto uomo, che mi ha informato via auricolare»

COSA LE HA DETTO – «Mi ha chiesto se avessimo capito quel che stava avvenendo. Mi sono comportato da fratello maggiore, ho provato dispiacere per lui e un grande disagio per quei buuu beceri. Poi l’ho rassicurato: ‘Qualsiasi cosa tu senta, vieni da me e faremo il possibile’»

SI È SENTITO SOLO – «No, ho parlato con i capitani, i dirigenti, gli allenatori. Siamo tutti sensibili al tema. Forse, davvero, in quei momenti, eravamo tutti una squadra unita»

REAZIONE – «Dobbiamo essere determinati. Non dobbiamo minimizzare o dire che erano cinque o dieci individui, né etichettare una tifoseria come razzista. Bisogna trovare il modo per individuare subito i responsabili e far sì che non vadano più allo stadio. Trasferire il messaggio per cui chi sbaglia paga. Se riuscissimo a individuarli e dar loro le sanzioni giuste, potrebbe essere una forma di deterrenza»