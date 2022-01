Marelli: «Su Serra Rocchi ha fatto bene»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’opinione di Luca Marelli, ex arbitro, intervistato dal Messaggero, su Serra e quanto successo in Milan Spezia

IL COMMENTO – «Capisco il ragazzo, perché anche a me capitò di sbagliare in modo così eclatante ed assegnai un rigore per un fallo fuori area. Scuse dell’AIA? E’ sbagliato usare questo termine. Credo ci sia stato un semplice colloquio a fine partita, negli spogliatoi, ma nulla di più. […] Rocchi ha fatto bene a non mettere in un angolo Serra».