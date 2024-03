Espulsione Guendouzi, le critiche di Marelli: «Non ci sono le basi». Le parole dell’ex arbitro sull’episodio che ha lasciato non poche perplessità

Luca Marelli ha commentato ai microfoni di Dazn l’espulsione di Guendouzi in Lazio Milan. Ecco le parole dell’ex arbitro sull’episodio

PAROLE – «A mio parere c’erano gli elementi per un intervento del VAR per revocare l’espulsione. Non c’è nessun gesto che porta al cartellino rosso, non c’è stato alcun gesto violento. Meritava il cartellino giallo ma non ci sono le basi per il cartellino rosso».