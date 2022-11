Marelli: «Contatto Tomori-Ikone? Non è rigore…». Le parole dell’ex arbitro ed opinionista

Luca Marelli ha parlato ai microfoni di Dazn del presunto rigore per contatto tra Tomori e Ikone. Ecco le parole dell’ex arbitro ed opinionista:

«C’è un contrasto tra Tomori e Ikoné, tocca anche la gamba destra di Ikoné e secondo me è contemporaneo. Non interviene il VAR perché è una valutazione di campo. C’è molto da discutere, per quanto mi riguarda non assegnare il rigore è la scelta più corretta».