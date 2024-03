Marcolin incoraggia il Milan: «Se è quello visto contro l’Atalanta non avrà problemi contro lo Slavia Praga». Le dichiarazioni

Dario Marcolin ha analizzato a DAZN quello che sarà il prossimo match del Milan contro lo Slavia Praga.

PAROLE – «Adesso in Europa sono tutti avversari difficili. Il Milan ha pescato lo Slavia Praga e giovedì ha la prima partita in casa. Giocare la prima in casa è sempre un po’ fastidioso, è sempre meglio giocare la prima fuori e poi avere il ritorno con il tuo pubblico. Ma se il Milan è quello visto con l’Atalanta credo che non abbia problemi».