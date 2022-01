Marcolin: «Coi recuperi degli infortunati il Milan crescerà»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dario Marcolin ha analizzato la corsa Champions: per il Milan sarà fondamentale il recupero dei tanti infortunati

Dario Marcolin, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della corsa Champions. Le sue parole:

«Lo scudetto se lo giocano Inter e Napoli. Entrambe hanno qualcosa in più. Il calendario non aiuta la squadra di Simone Inzaghi. Perché riprende subito col derby. Spalletti è stato bravo a rivalutare tutta la rosa. Anche il Milan sta recuperando alcuni pezzi pregiati della sua rosa. E questo inciderà non poco. Penso possa salvaguardare il posto in Champions. Quindi, a questo punto la lotta per il quarto posto vede impegnate Juventus e Atalanta».