Simone critica Pioli: «Milan non tra le favorite dell’Europa League? Ha sbagliato a dirlo, ecco perchè»

Marco Simone, ex calciatore del Milan, ha criticato le parole di Pioli che non considera i rossoneri favoriti per l’Europa League

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Simone ha criticato le parole di ieri di Stefano Pioli in conferenza stampa. Il tecnico infatti non ha indicato i rossoneri tra le squadre favorite per la vittoria dell’Europa League.

PAROLE – «Parole che suonano un po’ stonate. In Champions il Milan non poteva essere una favorita, ma in Europa League lo è assolutamente. E il merito ovviamente è anche di Pioli, che da quando lo allena sta facendo benissimo».