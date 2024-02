Simone difende Leao: «Non si possono pretendere 20 gol da lui. Potrebbe avere la mia evoluzione, vi spiego»

Marco Simone, ex Milan, ha analizzato il momento di Rafael Leao: nessuno può aspettarsi 20 gol dal portoghese

Durante l’intervista alla Gazzetta dello Sport, Marco Simone ha parlato così di Rafael Leao:

PAROLE – «Chi si aspetta da lui 20 gol a stagione è fuori strada. Leao è un giocatore da 40 assist e 9-10 gol, e gli assist pesano quasi quanto i gol. Non gioca vicino all’area, non riceve, ma quando parte dalla metà campo è devastante. Rafa più vicino alla porta? Io ho sempre giocato da seconda punta, però dopo il ritiro di Van Basten diventai centravanti e segnai 21 gol, mai così tanti in una stagione al Milan. Un tentativo con Rafa, in effetti…».