Pellegrino Milan, il difensore saluta i rossoneri: «Ho scelto Salerno per questo motivo»

Pellegrino-Milan, il difensore argentino ha salutato il club rossonero prima del trasferimento in prestito alla Salernitana: le dichiarazioni

Intercettato da Sky prima della partenza per Salerno, Marco Pellegrino, in uscita dal calciomercato Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Pronto ad iniziare questa nuova esperienza, spero vada tutto bene. C’erano altre squadre, perché la Salernitana? Per far bene e per giocare».