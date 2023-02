Marchisio: «Talenti del futuro? In Italia ci saranno delle sorprese»

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, si è raccontato a Sportweek parlando anche dei talenti del futuro

FUORICLASSE DEL FUTURO – Per me Haaland lo è già adesso, diventerà il più forte di tutti. Vedo bene anche Musiala e Bellingham, anche Pedri sta dimostrando di essere già decisivo. Sono convinto che anche in Italia ci saranno delle sorprese.