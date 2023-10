Marchionni: «La Juve è da scudetto. Inter e Milan corrono, Allegri non può...»

Marchionni: «La Juve è da scudetto. Inter e Milan corrono…». Le parole dell’ex calciatore bianconero sulla lotta al titolo di Serie A

Marco Marchionni, ex centrocampista della Juve, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Ecco le sue parole sui principali temi del momento in casa bianconera.

E ritiene questa Juve da Scudetto? Qual è la sua favorita?

«La Juve è da Scudetto. Come ho già detto, secondo me ha iniziato molto bene il campionato, ma ora dovrà dimostrare continuità. Inter e Milan corrono e Allegri non può permettersi altri passi falsi nel mese di ottobre».

