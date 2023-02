Marchetti sulla Superlega: «Pensiamo che la Superlega sia un pericolo». Le parole del vice segretario generale della UEFA

Giorgio Marchetti ha parlato ai microfoni di GR Parlamento della Superlega. Ecco le parole del vice segretario generale della UEFA

«Un tentativo di mediazione e avvicinamento da parte dei club della Superlega? Un tentativo di avvicinamento non dipende dall’Uefa, che rappresenta gli interessi di tutti i club europei. Sta a questi tre club decidere cosa vogliono fare, ovvero se rientrare. L’Uefa non è un monolite che prende decisioni, decide di concerto con gli stakeholder e i club sono i primi stakeholder. Noi pensiamo che la Superlega sia un pericolo, perché è un progetto che vuole escludere. Viene presentato come un progetto che vuole salvare il calcio, ma se è così, lo è per pochi. Qualunque format non cambia la sostanza»