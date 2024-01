Pioli a fine ciclo con il Milan? Marchetti sicuro: «Vanno fatte valutazioni, ma…». Le parole del giornalista sul tecnico rossonero

Luca Marchetti ha parlato a TMW del futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Ecco le parole del giornalista sul tecnico rossonero:

PAROLE – «È ancora presto per il mercato degli allenatori, di solito si decide a marzo-aprile ma è vero che si può considerare quasi un fine ciclo per entrambi. Pioli ha lavorato benissimo al Milan e anche Mourinho a Roma, bisogna però capire se poi il gruppo può dare le stesse risposte o meno. Pioli invece ha una valutazione diversa, ha riportato il Milan in Champions, ha vinto lo Scudetto ed è terzo in classifica, ma questo è l’unico sorriso viste le difficoltà in coppa e vista la lontananza dallo Scudetto. Vanno fatte valutazioni ad ampio respiro e questo è quello che stanno facendo Roma e Milan oggi riguardo una sensazione di fine ciclo che respiriamo anche noi».