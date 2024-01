Marchetti frena gli entusiasmi: «Conte? Il Milan ha in mente altri profili, ecco quali»

Il giornalista Luca Marchetti si è espresso così riguardo alla possibilità di un approdo di Antonio Conte sulla panchina del Milan

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione sul futuro di Antonio Conte, frenando gli entusiasmi e le voci che lo stanno accostando alla panchina del Milan per il dopo Pioli.

PAROLE – «Non ci risulta nulla e onestamente mi sembra anche complicato. Quello delle panchine sarà comunque un bel Valzer, sia in Italia che all’estero. Io ho la convinzione che il Milan abbia in testa dei profili diversi, come Thiago Motta e Palladino: non dimentichiamoci che quando hai Conte allenatore devi anche orientare il mercato in un certo modo. La panchina della Salernitana scricchiola? Non credo che tutte le responsabilità si possano addossare esclusivamente ad Inzaghi. Molte volte ci si concentra solo sul tecnico, ma anche quest’anno ci siamo resi conto che non sempre è così».