Marchetti sullo scudetto: «6 punti per il Milan non sono pochi ma neanche tanti»

Luca Marchetti ha parlato a TMW dicendo la sua sulla lotta scudetto in Serie A che coinvolge anche il Milan:

«Il Milan è evidente che ora è in difficoltà. Più che (solo) nei risultati, proprio nei numeri. Tanti infortuni, soprattutto in difesa, un ambiente che comincia a rumoreggiare, la mancanza di continuità. Ma nonostante tutto questo il Milan è lì a 6 punti. Non sono pochi e non sono neanche tanti, soprattutto con davanti ancora 2/3 di stagione. Il mercato potrà andare incontro ai rossoneri, puntellando fra poco le carenze dell’organico.»