Marchetti convinto: «Pioli ha fatto un buon lavoro al Milan, se dovesse arrivare la proposta del Napoli...»

Il giornalista Luca Marchetti ha voluto fare il punto sul futuro di Stefano Pioli col Milan e sul possibile interesse del Napoli

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Luca Marchetti commenta lo scenario che vedrebbe Stefano Pioli sedersi sulla panchina del Napoli per la prossima stagione. Il punto del giornalista sul futuro del tecnico del Milan.

PAROLE – «Il fatto che il Napoli lo cerchi o lo ipotizzi testimonia il buon lavoro che ha fatto Pioli, in virtù del fatto che sa adattarsi alle situazioni difficili, cercando delle soluzioni. Questo è un vantaggio, la capacità di essersi rapportato in una piazza importante come Milano anche in mezzo a delle turbolenze, che nell’arco di questi anni non è sempre stata una situazione felice e tranquilla. Il discorso è che, o la proposta del Napoli è molto più allettante e considero finito il rapporto col Milan, oppure diventa difficile pensare che possa accettare un altro tipo di situazione. Lui stesso ha detto che il Milan non si lascia».