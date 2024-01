Conte Milan, Marchegiani fa chiarezza: «Bisogna tenere a mente una cosa». Le parole del giornalista sul futuro del tecnico

Luca Marchegiani ha commentato ai microfoni di Calciomercato – L’Originale l’interesse del Milan per Antonio Conte. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Conte sarebbe buono per qualsiasi squadra, ovunque è andato ha ottenuto risultati e dato impronte chiare alle sue squadre. Ha vinto subito e ha lasciato un’eredità vincente. Conte haa caratteristiche precise: non puoi prenderlo e non assecondarlo, qualsiasi società deve tenere a mente questa cosa»