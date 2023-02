Marchegiani: «Il derby sarà importante come l’anno scorso». Le dichiarazioni dell’ex portiere a Tuttosport

Luca Marchegiani ha rilasciato qualche dichiarazione sul derby di Milano e sul momento dei rossoneri di Stefano Pioli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport.

«Una partita fondamentale per le due squadre. Non credo più di tanto per la classifica, come lo è stata nell’ultimo campionato, ma perché Inter e Milan stanno attraversando un momento cruciale della loro stagione e credo che, esattamente come l’anno scorso, le conseguenze di questa partita potrebbero essere determinanti nella prosecuzione del loro percorso.»