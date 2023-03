Marchegiani: «Leao seconda punta? Non mi convince». Le parole del giornalista sul periodo no dell’esterno portoghese

Luca Marchegiani ha parlato ai microfoni di Sky di Rafael Leao e della posizione in campo del calciatore rossonero. Ecco le parole del giornalista:

«Leao seconda punta? Non sono convinto. E’ molto più a suo agio quando ha il campo davanti. Ha quasi bisogno di ricevere palla e vedere l’avversario in faccia. Contro l’Udinese non ha fatto una bella partita. Ci sono delle difficoltà post mondiale nel Milan. Theo e Leao non in condizione. Ma anche gli avversari affrontano il Milan con meno timore e con viso aperto. Sanno che non riescono ad attaccare con la stessa efficacia dell’anno scorso».