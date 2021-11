Lippi esalta Ibrahimovic: «Fuoriclasse assoluto, non è eterno ma...»

Marcello Lippi ha esaltato Zlatan Ibrahimovic in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: le sue parole

Marcello Lippi, CT campione del mondo con l’Italia nel 2006, ha esaltato il rendimento di Zlatan Ibrahimovic in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole:

«Ibra fuoriclasse assoluto, nel significato pieno della parola. Trascinatore, leader, moltiplicatore del valore dei compagni. Non è eterno ma chi non lo è? Nulla al momento mi fa pensare ad un suo calo di rendimento, visto anche come reagisce agli infortuni».