Zoro non ha dubbi: «Maignan doveva lasciare lo stadio. All’Udinese va inflitta una sanzione precisa»

Marc Zoro, ex difensore vittima di insulti razzisti in un Messina-Inter del 2005, ha analizzato l’episodio che ha visto protagonista Maignan

Ospite in una trasmissione calcistica ivoriana, Marc Zoro, ex difensore, ha commentato l’episodio di razzismo che ha visto protagonista Maignan in Udinese-Milan. Le dichiarazioni riprese dalla Gazzetta dello Sport:

PAROLE – «Sono passati vent’anni da quel Messina-Inter, ma il razzismo resta una piaga sociale. Io ero vicino alla linea di fondo. Ho sentito ululati, cori, insulti e non ci ho visto più. Capisco Mike, davvero. Ha fatto bene. Non si può ignorare una cosa simile, bisogna prendere una posizione. Maignan ha fatto bene a fermarsi, ma sarebbe dovuto rimanere negli spogliatoi. Anzi, doveva andar via dallo stadio. La soluzione? Chiudere lo stadio per sei mesi. È bello leggere solidarietà e parole forti, però va chiuso l’impianto. L’Udinese, o chi per lei, dovrebbe giocare sei mesi in un altro stadio, in modo tale che la gente riesca a capire la gravità del gesto».