Marani commente la decisione di far giocare il ritorno di Coppa Italia tra Juventus-Milan a porte aperte a solo i piemontesi

Ecco le parole di Marani a SkySport in merito alla decisione di far giocare Juventus-Milan a porte aperte solo per i piemontesi.

«Questa scelta non me la spiego, si sfiora il paradossale. È una situazione particolare. La sensazione è quella di non essere in una situazione di controllo»