Maradona e Milan: quella volta che Diego indossò la 6 di Baresi – VIDEO

Quando Maradona indossò la “6” rossonera di Franco Baresi: un esempio di sportività fuori dal comune da parte del Pibe de Oro

Maradona ci lascia all’età di 60 anni. Non servono parole per descrivere cosa abbia significato “El Pibe de Oro”, giocatore strabiliante tanto da essere paragonato ad una divinità, ma anche avversario leale e rispettoso. Proprio in questo senso vogliamo riproporvi lo splendido stralcio di un’intervista rilasciata da Diego al termine di un Milan-Napoli in cui indossò la leggendaria numero 6 rossonero di un altro mito come Franco Baresi.

«Questa maglia è di un grandissimo giocatore – affermava Maradona – io penso che Franco Baresi sia il massimo. Questo è un ricordo che porterò sempre con me».