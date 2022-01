Manuel Veth: «Anche il Milan è interessato ad Aaronson del Salisburgo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Manuel Veth, corrispondente per l’America per Transfermarkt, ha raccontato dell’interesse del Milan per Aaronson del Salisburgo

Manuel Veth, corrispondente per l’America per Transfermarkt, ha fatto il punto su Aaronson del Salisburgo citando anche l’interesse del Milan:

«Il Leeds non è l’unico club interessato ad Aaronson del Salisburgo per l’estate. Sia il Milan che il Lipsia stanno monitorando la situazione. In più il Leeds al momento sta lottando per non retrocedere: un trasferimento ora in Premier non sarebbe l’ideale».