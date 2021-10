Locatelli su Tonali: «Possiamo giocare insieme, è bravo»

Manuel Locatelli, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Sandro Tonali elogiandone le numerose qualità tecniche

Manuel Locatelli, attuale centrocampista della Juventus ed ex Milan, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia e ha espresso parole lusinghiere nei confronti di Sandro Tonali, autore di un grandissimo inizio di stagione, in netta controtendenza con la scorsa:

«Sandro Tonali è molto bravo, gli auguro il meglio. Per me abbiamo caratteristiche diverse, potremmo giocare insieme ma questo lo decide il ct Mancini».