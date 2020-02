Mano di Calabria, ecco il precedente di Cerri: le parole dell’AIA – VIDEO

Tante le polemiche in seguito al rigore concesso alla Juventus per fallo di mano di Calabria: c’è un precedente su cui l’AIA aveva dato il proprio parere

Dopo Cagliari-Brescia, 1^ Giornata, il designatore Rizzoli il 19/11 disse che quello di Cerri NON era rigore. Sono passati 7 mesi pic.twitter.com/fdhxBVjHp8 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 14, 2020

Ha fatto discutere e non poco il rigore concesso al minuto 90 della gara d’andata della semifinale di Coppa Italia decretato dall’arbitro Valeri per fallo di mando di Calabria su tiro in sforbiciata di Cristiano Ronaldo.

Come detto da Pioli c’è però un precedente, su cui l’AIA si era espresso in maniera chiara, che crea ulteriore confusione: un tocco di mano di Cerri alla prima giornata. Nel video le parole di Rizzoli che spiegano come la dinamica abbia la priorità sulla geometria del volume del corpo.