Mangiante: «Messias gol al Wanda Metropolitano? Che bella storia»

Angelo Mangiante ha detto la sua tramite il proprio profilo twitter riguardo al gol di Junior Messias contro l’Atletico Madrid:

«A 30 anni esordio da sogno in Champions e rete decisiva per battere l’Atletico Madrid. Dopo essere stato deriso perché ex dilettante ed ex fattorino, Messias si prende sul campo la rivincita e la storia più bella. Tutto vero. Chapeau».