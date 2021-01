Mandzukic, parla il personal trainer: «Mario non ha paura di nulla, sa ciò che vuole e come ottenerlo»

Personal trainer Mandzukic: «Sarà al 100% in due/tre settimane». Le dichiarazioni di Luka Milanovic sul nuovo attaccante del Milan

Luka Milanovic, personal trainer di Mario Mandzukic, ha parlato così a Tuttosport delle condizioni del nuovo attaccante del Milan.

MILAN – «Lo ha scelto per competere al top. Vuole mostrare le sue qualità e aiutare la squadra a vincere. Ogni secondo che trascorre in campo dà il massimo: il 100% di intensità e concentrazione. Vale per partita e allenamento. Vive per questi momenti. La 9? Non conosco la ragione di tale decisione. Ma le assicuro che Mandzukic non ha paura di nulla. Sa quello che vuole e come ottenerlo».