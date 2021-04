Mandzukic, ora o mai più: col Genoa possibile chance dall’inizio

Mario Mandzukic, complice la squalifica di Ibrahimovic. potrebbe guidare l’attacco del Milan contro il Genoa: il croato vuole la conferma

E’ arrivato il momento di Mario Mandzukic. In panchina ieri per tutti i 90 minuti contro il Parma, l’attaccante ex Juventus ha grosse chance di partire dall’inizio contro il Genoa, stante la squalifica di Ibra per il rosso (inventato) di ieri a Parma.

OBIETTIVO CONFERMA – Mandzukic ha così otto partite davanti a se per strappare la conferma anche per il prossimo anno (magari rivedendo l’ingaggio). Un goal contro il Genoa potrebbe essere il primo segnale consistente di riscatto.