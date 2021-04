Mandzukic e la possibile chance a Roma: al Milan servono i suoi goal

Mandzukic potrebbe partire titolare domani contro la Lazio: Mario vuole trovare il suo primo goal in rossonero e trascinare i compagni

Sembra essere scoccata l’ora di Mario Mandzukic: come ammesso da Pioli in conferenza infatti, il croato è in ballottaggio con Rafael Leao per partire dall’inizio domani contro la Lazio, in quella che sarebbe la prima volta da titolare da quando l’ex Juventus è sbarcato a Milanello. Superati i guai fisici, Mandzukic vuole tornare al goal e trascinare il Milan in Champions in queste ultime sei partite.

OBIETTIVO RINNOVO – Con un ottimo rendimento in questo finale di stagione, Mandzukic potrebbe guadagnarsi la conferma e comporre insieme a Zlatan Ibrahimovic il reparto d’attacco della prossima stagione dei rossoneri.