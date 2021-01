Mandzukic al Milan: le prime immagini in maglia rossonera FOTO

Mandzukic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: il centravanti croato questa mattina ha firmato il proprio contratto ed è stato ritratto per la prima volta con la maglia numero 9 rossonera.

Ora Mandzukic si è trasferito a Milanello dove questo pomeriggio effettuerà i primi test atletici allenandosi con i giocatori che sceglieranno di prendere parte alla sessione opzionale.

We have a new number 9⃣

Welcome, @MarioMandzukic9 👊#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/uFKeUo8FEd

