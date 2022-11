Mancini ritorna sulla partita contro la Macedonia: «E’ stata una partita assurda che capita una volta ogni cento anni…». Le parole del commissario tecnico azzurro

Roberto Mancini è ritornato sulla partita persa contro la Macedonia ai canali ufficiali azzurri. Ecco le parole del commissario tecnico:

«Le 56 panchine come Lippi e Prandelli? Mi fa piacere raggiungere sia Marcello che Cesare. Speriamo di farne altre, anche se arrivare ai due là davanti è lunga. Queste saranno due partite importanti, anche se amichevoli. Proveremo qualche giocatore nuovo e giovane, valuteremo quelli che non conosciamo benissimo. Le qualificazioni con Macedonia e Inghilterra? E’ il destino… La Macedonia è stata una partita assurda che capita una volta ogni cento anni e purtroppo è capitata a noi. E’ un girone abbastanza duro, ma credo che gironi facili non ce ne siano. Ci sarà da lottare».