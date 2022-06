Mancini: «Problema goal? Ci preoccupa tanto. Siamo rimasti con Belotti e Immobile…». Le parole del ct. azzurro

Il Ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Germania di Nations League. Le sue dichiarazioni in merito al problema goal:

«Ci preoccupa tanto. In Italia siamo rimasti con Belotti e Immobile, di diverso c’è solo Scamacca che ha segnato in Serie A, quindi la speranza è quella di avere sempre più giocatori pronti in A».

LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA