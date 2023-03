Mancini su Retegui: «E’ un centravanti classico, ricorda Batistuta». Le parole del ct azzurro sull’obiettivo di mercato rossonero

Roberto Mancini ha parlato alla vigilia del match con l’Inghilterra. Ecco le parole del ct sull’obiettivo di mercato rossonero:

«Mi ricorda altri argentini che sono stati in Italia. E’ arrivato all’improvviso e ha bisogno di tempo per abituarsi. Ma è un ragazzo giovane, educato, sveglio e speriamo bene. E’ un centravanti classico, vedo che molti lo paragonano a Denis. Io mi ricordo quando Batistuta arrivò in Italia, lo ricorda…»