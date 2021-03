Manchester Utd-Milan: al centro c’è il fattore K, per bloccare e ripartire

Manchester Utd-Milan: Stefano Pioli è pronto a sfornare il fattore K, meglio dire Simon Kjaer, Rade Krunic e Franck Kessie

Questa sera il Milan affronterà all’Old Trafford il Manchester Utd di Solskjaer, match valido per gli ottavi di andata di Europa League.

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli lancia contro i Red Devils il fattore K, meglio dire Simon Kjaer, Franck Kessie e Rade Krunic, nel tentativo di bloccare e ripartire e perchè no pungere in fase offensiva la retroguardia inglese.