Manchester United, Ronaldo riflette sul suo futuro: la situazione

Ronaldo Manchester United, avventura già al capolinea? CR7 riflette sul proprio futuro: le ultime sul portoghese

L’avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United non sta andando come il portoghese si aspettava, tanto da mettere in discussione una sua permanenza alla corte dei Red Devils anche per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, l’ex attaccante della Juventus vorrebbe prima venire a conoscenza del nuovo allenatore dello United a partire dalla prossima stagione: soltanto dopo prenderà una decisione definitiva sul suo futuro.