Manchester United Arsenal, ufficiale: Hojlund in tribuna per il debutto dei Red Devils

Manchester United Arsenal, il big match di Premier League si giocherà senza Hojlund: il danese è in tribuna

Il sipario sulla nuova stagione di Premier League si alza con un big match d’eccezione: Manchester United-Arsenal. Un match che non solo offre spettacolo in campo, ma fornisce anche importanti indizi di mercato, in particolare per il Milan. L’attenzione dei rossoneri era infatti tutta rivolta alla presenza o meno di Rasmus Højlund, il grande obiettivo di mercato del club, che alla fine è stato relegato in tribuna. Un’assenza pesante e che, secondo gli esperti, rappresenta un segnale inequivocabile per la trattativa che lo lega al Diavolo.

L’esclusione di Højlund dalla partita d’esordio del Manchester United è un indizio più che diretto sulla sua situazione. Nonostante la volontà del giocatore di restare, il tecnico Ruben Amorim ha fatto le sue scelte, e il danese non rientra nei piani attuali del club. Questo scenario apre una porta enorme per il Milan, che ora ha un’opportunità concreta di accelerare la trattativa per portare il giocatore a San Siro. Il nuovo DS Igli Tare e il neo allenatore Massimiliano Allegri vedono in lui il profilo ideale per rinforzare l’attacco e il fatto che non sia stato impiegato in un match di tale importanza non fa che aumentare l’ottimismo.

L’Arsenal, dall’altra parte, ha schierato un’altra stella del mercato, Viktor Gyökeres, dal primo minuto. Le formazioni ufficiali confermano le scelte dei due allenatori. Il Manchester United di Amorim è sceso in campo con un 3-4-2-1, con Bayindir tra i pali, una difesa a tre composta da De Ligt, Maguire e Heaven, un centrocampo con Dalot, Fernandes, Mainoo e Dorgu, e in attacco Amad, Cunha e Sesko. L’Arsenal di Arteta ha risposto con un 4-3-3, con Raya in porta, una linea difensiva formata da White, Saliba, Mosquera e Zinchenko, un centrocampo con Ødegaard, Zubimendi e Rice, e un tridente offensivo composto da Saka, Gyökeres e Madueke.

Mentre l’Arsenal gode del suo nuovo attaccante, il Milan osserva da lontano, consapevole che l’assenza di Højlund è il segnale che aspettava. La palla passa ora alla dirigenza rossonera, che deve trovare la quadra con il Manchester United sulla formula del trasferimento. La volontà del giocatore e l’evidente situazione di rottura con il club inglese sono fattori che giocano a favore del Milan. I tifosi rossoneri possono sognare: il tanto atteso attaccante potrebbe essere più vicino che mai.