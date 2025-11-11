Connect with us

Malesani promuove Milan e Juventus: «Sicuramente da scudetto». Ma la globalizzazione ha rovinato i talenti italiani

Parma Milan, crisi mentale contro le piccole. Allegri chiede uno scatto decisivo. Zambrotta vede queste due squadre favorite per lo scudetto

Milan Como in Australia? Ottavio Bianchi non ci sta: «Solo una grande stupidaggine pubblicitaria». La stoccata dello storico ex tecnico

Rivera difende Leao: «Gli stanno rovinando la vita, da lui si aspettano sempre questa cosa e non va assolutamente bene»

Stramaccioni elogia il Milan! I rossoneri sono perfetti negli scontro diretti mentre l'Inter... Le parole

25 minuti ago

Malesani, noto ex allenatore, è convinto che Milan e Juve lotteranno per lo scudetto: le dichiarazioni sulla Serie A e non solo

L’ex tecnico Alberto Malesani è stato intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com a margine del Premio Sportivo Nazionale “La Clessidra”. Malesani ha espresso le sue valutazioni sul campionato e sulla carenza di giovani talenti in Italia.

Malesani e la lotta scudetto: il ruolo di Allegri e Spalletti

Sulla possibilità che Milan e Juventus possano contendersi lo Scudetto, Malesani non ha dubbi: «Sicuramente sono da Scudetto».

Secondo l’allenatore, il Milan beneficia della «mentalità» portata da Allegri, mentre la Juventus ha ottenuto un «valore aggiunto» con l’arrivo di Spalletti. Il fattore determinante, però, è la stabilità:

PAROLE – «Nel calcio serve trovare stabilità, fra società ed allenatore, poi fra allenatore e giocatori. E poi servono giocatori validi e credo che entrambe li abbiano».

La crisi del talento italiano e la carenza di coraggio

Malesani ha poi analizzato il declino dei giovani italiani, addossando la colpa a un mix di fattori: «Un po’ l’una, un po’ l’altra. Sicuramente c’è carenza di talenti».

Il fattore principale, secondo lui, è la globalizzazione:

«Il fatto di aprire gli orizzonti con la globalizzazione ha rovinato anche questo aspetto. Si va a cercare il giocatore che costa meno in altri Paesi».

Questa frenesia del risultato ha limitato i giocatori italiani. Malesani conclude criticando la paura italiana di lanciare i giovani, a differenza di altre Nazioni come la Spagna, che hanno «più coraggio».

