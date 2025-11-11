Malesani promuove Milan e Juventus: «Sicuramente da scudetto». Ma la globalizzazione ha rovinato i talenti italiani

Malesani, noto ex allenatore, è convinto che Milan e Juve lotteranno per lo scudetto: le dichiarazioni sulla Serie A e non solo

L’ex tecnico Alberto Malesani è stato intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com a margine del Premio Sportivo Nazionale “La Clessidra”. Malesani ha espresso le sue valutazioni sul campionato e sulla carenza di giovani talenti in Italia.

Malesani e la lotta scudetto: il ruolo di Allegri e Spalletti

Sulla possibilità che Milan e Juventus possano contendersi lo Scudetto, Malesani non ha dubbi: «Sicuramente sono da Scudetto».

Secondo l’allenatore, il Milan beneficia della «mentalità» portata da Allegri, mentre la Juventus ha ottenuto un «valore aggiunto» con l’arrivo di Spalletti. Il fattore determinante, però, è la stabilità:

PAROLE – «Nel calcio serve trovare stabilità, fra società ed allenatore, poi fra allenatore e giocatori. E poi servono giocatori validi e credo che entrambe li abbiano».

La crisi del talento italiano e la carenza di coraggio

Malesani ha poi analizzato il declino dei giovani italiani, addossando la colpa a un mix di fattori: «Un po’ l’una, un po’ l’altra. Sicuramente c’è carenza di talenti».

Il fattore principale, secondo lui, è la globalizzazione:

«Il fatto di aprire gli orizzonti con la globalizzazione ha rovinato anche questo aspetto. Si va a cercare il giocatore che costa meno in altri Paesi».

Questa frenesia del risultato ha limitato i giocatori italiani. Malesani conclude criticando la paura italiana di lanciare i giovani, a differenza di altre Nazioni come la Spagna, che hanno «più coraggio».