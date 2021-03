Maldini e l’effetto Covid: «Temo per la prossima campagna acquisti»

Paolo Maldini ha parlato delle ripercussione degli stadi vuoti sia sul lato sportivo che su quello economico. Ecco le sue parole

Intervistato da So Foot, Paolo Maldini ha parlato delle ripercussione degli stadi vuoti sia sul lato sportivo che su quello economico. Ecco le sue parole:

«È un peccato che le persone non abbiano potuto godere della squadra vivace, frizzante e coraggiosa dell’ultimo anno. Non so cosa accadrà in futuro, ma a causa de Covid la situazione non cambierà di anno in anno, ma di mese in mese. Speravo nella riapertura degli stadi quest’anno sia dal punto di vista economico, ma il lato sportivo non va dimenticato. Speravo che gli sponsor alle partite che avrebbero voluto investire ancora di più, e tutto ciò non è accaduto. Quindi non possiamo nemmeno immaginare come sarà la prossima finestra di trasferimento. Questa cosa può spaventare. Noi continuiamo con il nostro intento, continuiamo con l’idea di tagliare i costi, perché vogliamo diventare davvero un club virtuoso. Abbiamo iniziato questo prima della pandemia, quindi eravamo, in un certo senso, più preparati di altri».