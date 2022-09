Maldini su Berlusconi: «È contento di questa strada che sta prendendo questo club, rimane un tifoso del Milan». Le parole del direttore dell’area tecnica rossonera

Paolo Maldini ha parlato del suo rapporto con Silvio Berlusconi nel suo intervento al Festival dello Sport. Le parole del direttore dell’area tecnica del Milan:

«Mi ha chiamato ultimamente per consigliarmi un acquisto, ma non posso dirlo (ride, ndr). Chiama spesso Pioli. La cosa che consiglia più spesso è quella di non giocare col portiere, ma poi quando Maignan lancia 80 metri e facciamo gol impazzisce. È contento di questa strada che sta prendendo questo club, rimane un tifoso del Milan».