Maldini sprona il gruppo: ecco cosa ha fatto ieri il dt rossonero

Paolo Maldini ieri pomeriggio ha parlato ai giocatori rossoneri a Milanello, spronandoli per questo finale di stagione

Ieri, Paolo Maldini insieme al ds Massara ha assistito all’allenamento dei rossoneri in vista del match contro il Benevento.

Il dt milanista, come riferisce l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ha parlato con ogni singolo giocatore per spronarlo a dare il massimo in questo finale di stagione.