Maldini presenta la prima offerta al Manchester per Dalot: la situazione

Maldini ha presentato un’offerta di prestito con diritto di riscatto per Diogo Dalot: muro degli inglesi ma se ne riparlerà

Maldini, come riferito da Daniele Longo, ha presentato una prima offerta al Manchester United per Diogo Dalot, terzino portoghese arrivato la scorsa estate a Milanello in prestito secco. Prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro l’offerta del DT rossonero. Una proposta che ha incontrato il no degli inglesi che hanno aperto al prestito ma solo con obbligo di riscatto.

DISPONIBILI ALLO SCONTO – Lo United potrebbe abbassare anche la richiesta di 18 milioni a 15-16 ma valutano solo cessioni a titolo definitivo. Sul calciatore c’è anche la Roma, con Mourinho che stravede per il terzino. Nelle prossime settimane Maldini e Massara torneranno alla carica.