Maldini: «Bandiere? Adesso è molto più difficile, gli italiani…». Le parole del dirigente e leggenda del club rossonero

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Muschio Selvaggio delle bandiere. Ecco le parole del dirigente e della leggenda rossonera:

«Adesso è molto più difficile, gli italiani non andavano quasi mai all’estero ed era più facile rimanere all’interno del proprio paese. La cosa importante è essere ambizioso: se sei ambizioso e trovi tutto quello che hai bisogno per arrivare al tuo traguardo nella squadra in cui nato è facile. Ma se fossi nato in un altro club che non aveva le mie stesse ambizioni…».

