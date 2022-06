Maldini Massara, iniziati i colloqui per il rinnovo col Milan dei due dirigenti che poi potranno dedicarsi al mercato

Come scrive il Corriere della Sera ieri sono finalmente partiti i colloqui con Maldini e Massara per i rispettivi rinnovi col Milan. Non con Moncada perché il suo contratto non è in scadenza.

Il prolungamento dei due manager risulta fondamentale in un momento strategico dell’estate, soprattutto decisivo ai fini della conclusione degli affari impostati nei mesi scorsi. Il mercato per i campioni di Italia sta perciò entrando nel vivo.