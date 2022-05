Maldini Massara, rinnovo in caldo: il Milan del futuro nelle loro mani. I due dirigenti resteranno architetti del progetto

Come riporta Tuttosport il rinnovo di Maldini e Massara non sarà un problema. I due sono in scadenza di contratto ma stanno già lavorando a mercato estivo.

Per l’ufficialità bisognerà attendere il passaggio di proprietà, ma la sostanza non cambia: il Milan del futuro sarà affidato a loro.