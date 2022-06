Maldini e Massara rientrati da Ibiza: il rinnovo si fa attendere. I due dirigenti attendono un segnale da Cardinale

Come scrive La Gazzetta dello Sport, nonostante sia in caldo, non è ancora arrivato il rinnovo per Maldini e Massara, appena rientrati dalle vacanze ad Ibiza con le mogli.

I due dirigenti simbolo dello scudetto 2022 attendono ancora segnali da Gerry Cardinale per un rinnovo che sembra scontato ma… non arriva. Chiaro che il lavoro per il Milan non si arresta ma la formalizzazione del prolungamento di contratto resta un passaggio importante per lanciare la nuova stagione, lontana meno di un mese.