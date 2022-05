Maldini incontra Cardinale: il Milan deve tornare tra le big d’Europa. Tra domani e giovedì il confronto per crescere ancora

Dopo le firme con Elliott, Gerry Cardinale è atteso da una fitta agenda di incontri. Il primo con Paolo Maldini, vertice dell’area tecnica. Il tema centrale della discussione sarà la progettualità, più che il budget o i singoli nomi di mercato: Paolo vuole un Milan che punti più in alto, con gradualità come successo in questi anni, ma che abbia l’ambizione di mirare traguardi sempre più nobili. Riconquistati i vertici del campionato, il prossimo tentativo deve essere quello di riportare il Milan a competere con le grandi squadre d’Europa. E’ quello su cui Maldini, che si pone come garanzia del progetto, vuole essere rassicurato. Cardinale lo farà: l’obiettivo è crescere ancora.

Incontro previsto domani e giovedì, o comunque in settimana. Poi toccherà a Massara, anche lui in scadenza ma considerato centrale del nuovo Milan proprio come Gazidis. La definizione dell’organigramma dirigenziale potrà permettere di entrare nella fase decisiva del mercato: Maldini e Massara hanno già avviato i contatti, ora si tratta di trasformarli in trattative concrete. Il budget da investire è un aspetto importante ma non così decisivo: lo è invece l’unità di intenti che le parti vogliono trovare.