Maldini alla carica col Chelsea per Hakim Ziyech: la situazione

Maldini avrebbe allacciato contatti proficui con il Chelsea per arrivare ad Hakim Ziyech: l’alternativa è Dani Ceballos del Real Madrid

Come riportato da Sport Mediaset, il Milan avrebbe individuato in Hakim Ziyech il profilo ideale per sostituire il partente Calhanoglu. Maldini e Massara hanno già avviato i primi contatti col Chelsea per un giocatore che con l’arrivo di Tuchel è finito ai margini ma che comunque i Blues non vogliono svendere. Si parte infatti da una valutazione di 40 milioni di euro.

ALTERNATIVA SPAGNOLA – La trattativa potrebbe essere dunque impostata sulla base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Il Milan ha comunque già pronta l’alternativa: si tratta di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo tornato al Real dopo l’esperienza all’Arsenal. Anche lui potrebbe arrivare in prestito grazie agli ottimi rapporti tra Maldini e Ancelotti.